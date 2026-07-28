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В Минздраве назвали кандидатов на получение российской вакцины от рака

Первыми претендентами станут взрослые пациенты с неоперабельной меланомой кожи.
Вероника Левшина 28-07-2026 10:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Совершеннолетние пациенты с неоперабельной меланомой кожи могут стать первыми кандидатами на получение российской вакцины от рака. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные НМИЦ радиологии Минздрава.

В том числе рассчитывать на вакцину могут россияне, которым уже сделали операцию, однако требуется удалить все метастатические очаги. Также препарат будет доступен пациентам при рецидиве без метастазов в мозге или больным с меланомой кожи IB-IV стадии без проведенного противоопухолевого лечения, но с запланированным хирургическим вмешательством.

Онкобольные с отдаленными метастазами, которые не получали никакую лекарственную терапию, могут получить отечественную вакцину.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о работе новой персонализированной вакцины от рака. Препарат обучает иммунную систему больного убивать лишь злокачественные опухолевые клетки, благодаря чему здоровые клетки не страдают.

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