ФСБ задержала хабаровчанина, работавшего на разведку Новой Зеландии

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

По информации ведомства, подозреваемый сотрудничал с разведкой Новой Зеландии, которая пыталась получить информацию о военном сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в ФСБ. Через иностранные почтовые сервисы и мессенджеры агент передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

«Он инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ведомстве напомнили о строгости наказания за совершение преступлений, предусмотренных этой статьей, а также о том, что западные спецслужбы постоянно находятся в состоянии готовности завербовать агентов из числа граждан России.

Ранее стало известно о том, что агент Киева пыталась взорвать в Москве авто сотрудника органов безопасности. В обмен на осуществление преступного замысла она требовала от своих кураторов оказать содействие в выезде в одну из стран Евросоюза.