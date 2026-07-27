В РФ планируют защитить от увольнения женщин с детьми до восьми лет

В Госдуме призвали защитить от увольнения со стороны работодателя женщин с детьми до восьми лет. Такое предложение выдвинули первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

В настоящее время такую гарантию имеют женщины с ребенком до трех лет, одинокие матери детей-инвалидов до 18 лет или детей до 16 лет, а также другие лица, воспитывающие таких детей без матери. Также защита распространяется на единственного кормильца ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до трех лет в многодетной семье с тремя и более детьми до 14 лет.

По словам собеседников агентства, период дошкольного детства и начало обучения в школе требуют повышенного внимания к ребенку. Гусев отметил, что у работодателя может возникать соблазн воспринимать вовлеченную в воспитание ребенка маму как «неудобного» сотрудника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество многодетных семей в Москве за 16 лет выросло в четыре раза. В настоящее время их более 250 тысяч.