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В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек

Среди раненых - двое детей.
Константин Денисов 27-07-2026 08:21
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

«На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей», - говорится в сообщении в мессенджере «Макс».

Всех пострадавших госпитализировали, кроме одной женщины. Она получила осколочное ранение в височную область, помощь ей оказали на месте. Украинские боевики атаковали город с помощью беспилотников.

В результате атаки в одном из жилых домов загорелись несколько квартир. Кроме того, пожар охватил 15 припаркованных возле него автомобилей. Один частный дом частично разрушен.

После ночного налета дронов ВСУ в городе еще трижды объявлялась угроза беспилотной опасности.

Тремя днями ранее 11-летний белгородский школьник прикрыл собой трехлетнего младшего брата при детонации дрона под городом. Малыш остался невредим, а его спаситель получил осколочные ранения.

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