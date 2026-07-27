Два человека погибли при стрельбе на гастрономическом фестивале в Сиэтле

На гастрономическом фестивале в Сиэтле в результате стрельбы погибли два человека. Об этом сообщает NBC News.

По информации портала, еще пять человек пострадали. Среди них как минимум один ребенок в возрасте двух лет. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.

Причины инцидента пока неизвестны. Полиция продолжает работу на месте - в общественном центре Seattle Center, выясняя все обстоятельства.

За последний месяц это происшествие стало вторым со стрельбой в США. В июне в штате Делавэр неизвестный открыл огонь в местной больнице. В результате пострадали два человека.