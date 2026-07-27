Подразделения группировки войск «Восток» развивают наступление на Запорожском направлении и берут в полуобхват город Орехов. Штурмовикам удалось пресечь ротацию ВСУ с северо-востока от города. А с противоположной стороны продвижение наших отрядов поддерживает огнем артиллерия - в том числе расчеты самого крупного в мире миномета «Тюльпан». Снаряды весом 230 кг стирают в пыль вражеские укрепления.

На Запорожском направлении работают расчет 30-й артиллерийской бригады группировки войск «Восток» и «Тюльпан» - самый крупнокалиберный миномет в мире. Его называют орудием разрушения - калибр 240 мм стирает в пыль укрепления.

Орудие самоходное, с таким не набегаешься. Мины в ассортименте. Малая - 130 килограммов, большая - активно-реактивная - на центнер тяжелее. После выстрела подключается реактивный двигатель. Мина летит почти на 20 километров.

И вот уже одним хорошо укрепленным пунктом управления БПЛА ВСУ стало меньше. Но и «Тюльпан» демаскирован для вражеской воздушной разведки.

«Поступила задача - пункт управления БПЛА заложен плитами, хорошо укрепились. Стрельнули первую, вторую - пристрелочные, с третьего - уже в лунку, и четвертый начали стрелять - над нами был уже разведчик. Быстрее уехали, спрятались в лесополку, обождали 30 минут, час и продолжили движение», - рассказал командир орудия с позывным Черный.

По словам артиллеристов, относительно безопасно - пока в них не полетело все, что есть у противника, - можно сделать четыре выстрела. А больше, как правило, не требуется. Орудие подключают для уничтожения укреплений, которые тяжело разобрать ударными беспилотниками и другой крупнокалиберной артиллерией.

«По домам, по укрепам работаем больше всего, где они хорошо засели в укрепления. Все разлетается, плиты он хорошо пробивает, этот снаряд», - добавил Черный.

Запорожское направление как раз то, где враг выстроил хорошо укрепленную линию обороны. Которую артиллеристы 36-й армии проламывают, обеспечивая продвижение передовых подразделений группировки войск «Восток» на город Орехов с юго-западного направления. Это ключевой логистический узел обороны ВСУ в регионе, который берут в полуокружение и с восточного направления отрезают логистику засевшим здесь ВСУшникам.

В расчете «Тюльпана» земляки, родом из Улан-Удэ. Вместе стреляют и в случае поломки ремонтируют машину всем расчетом.

«Машина надежная, ремонтопригодная в поле. Вытянет из любой ситуации. Расчет уже как семья, каждый знает свои обязанности. Ребята только отстрелялись, машина уже гудит, и уезжаем, когда еще не сложились», - рассказал механик-водитель с позывным Таксист.

В целях безопасности расчет постоянно меняет позиции. И все больше задач по огневому поражению противника решают операторы ударных беспилотных систем «Восточной» группировки. Но «Тюльпан» остается в арсенале «Востока» безотказным средством гарантированного уничтожения любых вражеских укреплений.