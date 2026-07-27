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Бойцы ВС РФ показали кадры взятия в плен боевика в ходе зачистки Красного Лимана

Армия России завершает ликвидацию оставшихся в городе групп врага.
Тимур Юсупов 27-07-2026 23:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении Zvezdanews оказались эксклюзивные кадры зачистки российскими военнослужащими Красного Лимана, а также взятия в плен украинского боевика. Видео снято на нашлемную камеру одного из наших бойцов.

Армия России завершает ликвидацию оставшихся в городе групп врага, спасая оказавшихся в зоне боевых действий мирных жителей. Военные действуют слаженно и заходят на позиции врага под прикрытием гранат.

По словам освобожденных гражданских - всушников в окрестностях почти не осталось. Большая часть окрестных домов уже опустела.

Ранее в Министерстве обороны поделились подборкой кадров ликвидации боевиков врага в районе Красного Лимана. Российские военнослужащие продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию личного состава на позициях.

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