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Путин запретил иностранцам владеть землей на федеральной территории «Сириус»

Федеральная территория «Сириус» вошла в перечень земель, на которых иностранные граждане и лица без гражданства не могут иметь участки в собственности.
Тимур Юсупов 27-07-2026 20:17
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам и лицам без российского гражданства приобретать в собственность земельные участки на федеральной территории «Сириус». Новые ограничения вступят в силу уже сегодня.

Документ дополняет перечень территорий, где действует запрет на владение земельными участками иностранцами. Такие ограничения предусмотрены Земельным кодексом РФ и применяются в целях обеспечения защиты государственной границы, а список соответствующих территорий утверждается указом главы государства.

Предыдущие изменения в этот перечень были внесены в 2021 году. Тогда ограничения распространились на ряд приграничных районов Брянской области.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков поддержал принятое решение. По его словам, федеральные территории создаются для решения важных государственных задач, обладают особым статусом и должны находиться исключительно под российской юрисдикцией.

Ранее в «Сириусе» началось строительство нового масштабного образовательного комплекса - Президентского лицея. По соседству с научными лабораториями появятся школа более чем на 1 000 мест и детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников. 

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