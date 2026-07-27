Эксперт: отправка в нейросети важных документов может довести до уголовного дела

В Москве произошел уникальный юридический прецедент - топ-менеджера одной из столичных инженерных компаний уволили за разглашение коммерческой тайны в беседе с нейросетью DeepSeek, а суд, в свою очередь, встал на сторону работодателя. Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе со Zvezdanews рассказал, к чему может привести беспорядочное использование ИИ и стоит ли доверять ему персональную информацию.

«Во-первых, даже по своему собственному опыту могу отметить, что в последнее время, когда я что-то пытаюсь загрузить в нейросеть, мне выскакивает всплывающее предупреждение от самой программы о том, что я принимаю все риски и осведомлен о том, что могу нести ответственность за распространение вот такого рода информации. Поэтому, безусловно, тот субъект, который использует нейросеть, должен осознавать все риски, в том числе связанные с привлечением не только к административной, но и к уголовной ответственности», - рассказал эксперт.

По мнению Девяткина, подобный подход судов может помочь выстроить культуру взаимодействия граждан России с нейросетями, потому что в последнее время можно активно наблюдать, как многие люди, не стесняясь, загружают в чат-боты трудовые договоры с персональными данными и прочие важные документы.

«Поэтому, конечно, на мой взгляд, это важный прецедент. В первую очередь я бы, конечно же, сделал акцент на какую-то корпоративную информацию, если человек работает в компании, имеет доступ к различного рода договорам, не только трудовой, но и в целом с другими контрагентами. Безусловно, это какие-то личные фотографии, видеозаписи, разного рода сообщения, скриншоты переписки и так далее. То есть та информация, которая позволяет с высокой долей вероятности идентифицировать ее владельца, не дававшего согласия на ее распространение. В этом случае он, безусловно, имеет право требовать компенсации причиненного ущерба», - подытожил специалист.

Ранее в США внесли законопроект о регулировании работы ИИ при угрозе ущерба. Законопроект обяжет разработчиков систем искусственного интеллекта поддерживать техническую возможность регулирования, приостановки или отключения их работы.