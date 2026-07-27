Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по разблокировке мессенджера

Контакты по вопросу возможной разблокировки мессенджера Telegram с администрацией продолжаются, однако со стороны платформы пока не наблюдается большой активности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Контакты продолжаются, но большой активности со стороны Telegram пока нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков не уточнил, на каком этапе находятся переговоры и какие условия обсуждаются с представителями мессенджера.



В феврале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram. После этого в работе мессенджера наблюдались перебои и снижение скорости доступа. В Кремле ранее подчеркивали, что ограничения связаны с соблюдением законодательства, а не являются самоцелью.