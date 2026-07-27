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Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по разблокировке мессенджера

Дмитрий Песков заявил, что большой активности в направлении восстановления доступа в России Telegram не проявляет.
Анна Касаткина 27-07-2026 17:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Контакты по вопросу возможной разблокировки мессенджера Telegram с администрацией продолжаются, однако со стороны платформы пока не наблюдается большой активности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Контакты продолжаются, но большой активности со стороны Telegram пока нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков не уточнил, на каком этапе находятся переговоры и какие условия обсуждаются с представителями мессенджера.

В феврале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram. После этого в работе мессенджера наблюдались перебои и снижение скорости доступа. В Кремле ранее подчеркивали, что ограничения связаны с соблюдением законодательства, а не являются самоцелью.

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