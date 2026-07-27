Дроновод ГрВ «Юг»: войска движутся в сторону Алексеево-Дружковки

Российские войска движутся в сторону Алексеево-Дружковки. Об этом заявил командир подразделения беспилотников разведроты 10-го гвардейского танкового полка группировки войск «Юг» с позывным Фартовый. Видео беседы с ним предоставило МО РФ.

«Двигаемся вперед, в сторону Алексеево-Дружковки. Выявляем там позиции, пункты управления противника, пункты управления БПЛА, нарушаем логистику врага, выявляем их подвозы, скопления, нарушаем ротацию», - сказал Фартовый.

Он подчеркнул, что все это делается для того, чтобы не дать неприятелю закрепиться на новых рубежах. Дроноводы наносят огневое поражение, как только появляются цели.

Командир подразделения беспилотников добавил, что с точки зрения разведки налажено круглосуточное наблюдение за землей с воздуха. Находясь сверху и собирая информацию, операторы беспилотных летательных аппаратов помогают российским штурмовым группам.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало подборку ликвидаций украинских боевиков в районе Красного Лимана. Противник пытался просочиться на свои позиции, проведя ротации, но наши FPV-дроны не дали ему это сделать.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.