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Великобритания намерена передать Киеву интеллектуальные права на системы РЭБ

Энди Бернхэм сообщил о продолжении поддержки Лондоном киевского режима.
Константин Денисов 27-07-2026 14:24
© Фото: Li Ying, XinHua, Global Look Press

Лондон намерен передать Украине интеллектуальную собственность на британские средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил новый премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм.

В ближайшее время визит в британскую столицу совершит глава киевского режима Владимир Зеленский. На этом фоне Бернхэм заявил о продолжении поддержки Киева в конфликте с Россией.

«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», - приводит слова Бернхэма Sky News.

Зеленский прибудет в Лондон 27 июля. Бернхэм примет его на на военно-морской базе Великобритании. У политиков запланирована встреча с солдатами и моряками ВСУ, участвовавшими в совместных учениях с Британией.

Ранее сообщалось о том, что Бернхэм намерен увеличить расходы на оборону страны до 3,5% ВВП к 2035 году. Кроме того, Британия выразила желание присоединиться к оборонному банку НАТО.

#в стране и мире #учения #Украина #НАТО #Киев #ВСУ #РЭБ #Великобритания #Владимир Зеленский #система РЭБ #Энди Бернхэм
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