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Россия и ОАЭ расширят сотрудничество в год 55-летия дипломатических отношений

Россия и ОАЭ обсудили новые совместные проекты в сфере экономики, туризма, энергетики и инвестиций. Перспективы двустороннего сотрудничества стали главной темой встречи советника Президента России Антона Кобякова с послом ОАЭ Мохаммадом Альджабером в год 55-летия дипломатических отношений между двумя странами.
Кирилл Кунецкий 27-07-2026 13:43
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Советник Президента России Антон Кобяков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммадом Альджабером. Главной темой переговоров стало дальнейшее развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества в год 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Участники встречи отметили, что российско-эмиратские отношения продолжают динамично развиваться. Основой сотрудничества остается конструктивный диалог на высшем уровне, который дополняют активные контакты между правительствами, парламентами, ведомствами, регионами и деловыми кругами.

«За 55 лет дипломатических отношений Россия и Объединенные Арабские Эмираты сформировали прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Сегодня наши страны объединяют не только устойчивый политический диалог и растущий товарооборот, но и стремление развивать практическое взаимодействие в инвестиционной, энергетической, туристической и гуманитарной сферах. Важно, что сотрудничество приобретает все более системный характер, а к совместной работе активно подключаются представители регионов, молодежи, малого и среднего бизнеса. Уверен, что реализация новых инициатив придаст дополнительный импульс российско-эмиратским отношениям», — отметил Антон Кобяков.

Отдельное внимание стороны уделили итогам участия делегации ОАЭ в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. В состав делегации вошли 107 человек, включая представителей Министерства экономики и туризма ОАЭ, частных компаний и деловых объединений. Делегацию возглавил министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри.

На площадке ПМЭФ-2026 при участии Посольства ОАЭ прошли три мероприятия: сессия «Деловые возможности ОАЭ — Россия: партнерство с МСП», бизнес-диалог «Россия — ОАЭ» и дискуссия «Молодежь как мост для укрепления экономического сотрудничества между ОАЭ и Россией». В ходе молодежной сессии были представлены видеообращения посла ОАЭ и министра экономики и туризма страны.

Впервые в состав эмиратской делегации вошли 18 представителей малого и среднего бизнеса. Для них была подготовлена отдельная программа, включавшая профильную сессию, встречи в формате B2B и посещение торгово-промышленных палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении участия МСП в совместных деловых мероприятиях.

«Участие делегации Объединенных Арабских Эмиратов в Петербургском международном экономическом форуме в этом году подтвердило высокий интерес эмиратского бизнеса к развитию сотрудничества с российскими партнерами. Для нас особенно важно, что диалог охватывает не только крупные компании, но и малый и средний бизнес, молодежные инициативы, туризм и инвестиционные проекты. Мы намерены продолжить эту работу в рамках предстоящих международных мероприятий в России и рассчитываем, что новые встречи и совместные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между нашими странами», — подчеркнул Мохаммад Альджабер.

Еще одной темой переговоров стало развитие туристического сотрудничества. Участники высоко оценили проведение диалога «Россия — ОАЭ: история успеха» в рамках форума «Путешествуй!». Стороны обсудили возможность сделать российско-эмиратскую туристическую сессию ежегодной.

Представители ОАЭ приглашены к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдет 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке. Также обсуждалось возможное участие эмиратской стороны в Международном форуме «День сокола», проходящем в рамках ВЭФ. Отмечалось, что соколиная охота является важной частью культурного наследия ОАЭ, а страна активно участвует в международных инициативах по сохранению редких видов соколиных.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе. Делегация ОАЭ приглашена на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет 14–16 октября 2026 года в Москве.

Посольству ОАЭ также предложено принять участие в Российско-Арабском экономическом форуме, проведение которого планируется в Москве. Новая площадка призвана расширить экономический диалог между Россией и арабскими странами, содействовать развитию прямых деловых контактов, устранению торговых барьеров и подготовке инвестиционных соглашений.

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