Мирошник: проект «Сводки Совинформбюро» будет востребован и за рубежом

Два крупнейших столпа информационного поля России - медиагруппа «Звезда» и ТАСС - объединили свои усилия ради проекта «Сводки Совинформбюро». Его будут делать лучшие профессионалы нашей страны, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Проект станет подспорьем для работы российских дипломатов и зарубежных представительств во многих странах. Этот продукт будет востребован за пределами страны, уверен Мирошник.

«Каждый российский дипломат сможет апеллировать к этим данным, которые будут распространяться именно по этому каналу, будучи четко уверенным, что информация достоверная и детальная... На каждый наш посыл о том, что произошло на фронте, вываливается огромный шквал фейков и постановочных съемок. Поэтому появление еще одного источника, который будет пользоваться доверием, очень сложно переоценить. Этот продукт должен быть востребован и за пределами России», - сказал посол.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин отметил, что благодаря ТАСС и холдингу «Звезда» противодействие фейкам будет сильным и уверенным. Формирование информационного фронта - сегодня самая актуальная тема, правдивые новости будут защищать умы нашего подрастающего поколения.