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Мирошник: проект «Сводки Совинформбюро» будет востребован и за рубежом

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил усилия холдинга «Красная звезда» и ТАСС по созданию проекта.
Константин Денисов 27-07-2026 13:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Два крупнейших столпа информационного поля России - медиагруппа «Звезда» и ТАСС - объединили свои усилия ради проекта «Сводки Совинформбюро». Его будут делать лучшие профессионалы нашей страны, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Проект станет подспорьем для работы российских дипломатов и зарубежных представительств во многих странах. Этот продукт будет востребован за пределами страны, уверен Мирошник.

«Каждый российский дипломат сможет апеллировать к этим данным, которые будут распространяться именно по этому каналу, будучи четко уверенным, что информация достоверная и детальная... На каждый наш посыл о том, что произошло на фронте, вываливается огромный шквал фейков и постановочных съемок. Поэтому появление еще одного источника, который будет пользоваться доверием, очень сложно переоценить. Этот продукт должен быть востребован и за пределами России», - сказал посол.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин отметил, что благодаря ТАСС и холдингу «Звезда» противодействие фейкам будет сильным и уверенным. Формирование информационного фронта - сегодня самая актуальная тема, правдивые новости будут защищать умы нашего подрастающего поколения.

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