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Число погибших детей при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем выросло до пяти

Новой информацией поделился губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Константин Денисов 27-07-2026 11:31
© Фото: BalitskyEV, Telegram

Количество детей, погибших при ударе ВСУ по турбазам под Мелитополем, увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, еще пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа», - написал глава региона в мессенджере «Макс» .

Балицкий обратился к жителям в День памяти детей - жертв войны в Донбассе 27 июля. Этот день был выбран в связи с событиями 2014 года, когда в результате атаки ВСУ в Горловке погибли 27 мирных жителей, из них четверо - дети.

Напомним, 25 июля украинские боевики атаковали турбазы под Мелитополем в Запорожской области. В результате погибли 12 человек, в том числе, пятеро детей.

#в стране и мире #дети #ДНР #ВСУ #Горловка #атака #Обстрел #запорожская область #турбазы #мелитополь #Евгений Балицкий
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