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ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаев

Удар нанесли в момент разгрузки военного имущества, отметили в МО РФ.
27-07-2026 10:27
© Фото: Olexandr17, Wikimedia

Минобороны России сообщило о нанесении удара по объектам в порту Николаев в зоне проведения специальной военной операции.

Отмечено, что этот удар нанесен в рамках поражения объектов в портах противника, используемых в интересах доставки грузов для украинских боевиков. Уточняется, что на этот раз российские военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты.

Удалось поразить два сухогруза. Это произошло в момент, когда происходила разгрузка имущества военного назначения.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры поражения судов в порту Николаев. В тот раз удалось поразить быстроходный десантный катер, три сухогруза и один балкер. Применялись беспилотники «Герань-4 сикер».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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