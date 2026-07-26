В МВД рассказали, в каких случаях электронный паспорт заменит бумажный

Цифровая копия российского паспорта в приложении «Госуслуги» может использоваться только в ограниченных конкретных случаях. Например, при посещении мероприятий, а также получении услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных услуг. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Еще один пример, когда можно предъявить электронную копию документа, удостоверяющего личность, - подтверждение возраста в магазине при покупке товаров, которые продаются с ограничением возраста. Речь идет об алкогольной и табачной продукции.

Васенин напомнил, что в 2025-м году правительство России приняло постановление, предусматривающее использование электронной цифровой копии документа. Однако пока паспорт в цифровом виде не может заменить бумажный.

«То есть вот это постановление оно четко ограничило перечень, где можно показать данную цифровую копию и получить определенную услугу. На сегодняшний момент это работает, но 100% паспорт гражданина Российской Федерации вот эта цифровая копия не заменяет», - рассказал начальник пресс-службы в интервью ТАСС.

Напомним, сейчас россияне могут подтверждать свою личность с помощью цифрового QR-кода с «Госуслуг». Такая же функция доступна в национальном мессенджере «Макс».