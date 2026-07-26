МВД ФРГ: подозреваемый в наезде на людей в Берлине использовал мачете

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина также напал на прохожих с мачете.

«Вчера вечером подозреваемый направил автомобиль в толпу людей, нанеся им тяжелейшие травмы и повлекшие за собой пока одну смерть», - приводит слова Добриндта ТАСС.

После этого, по словам министра, злоумышленник напал на прохожих с холодным оружием рубяще-режущего типа. Предположительно, это было мачете. Ему удалось нанести нескольким людям тяжелые ранения.

Добриндт добавил, что подозреваемый в прошлом уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Речь идет об обвинениях в радикализации и связях с исламистской средой.

«Подозреваемый является гражданином Германии ливанского происхождения. Он родился здесь в 2005 году», - сообщил глава МВД.

Добриндт подчеркнул, что мать подозреваемого получила гражданство в 2002, поэтому он стал гражданином ФРГ по рождению. Множество совершенных ранее преступлений и радикализация, по словам министра, уже приводили к судимости в прошлом. Суд в Берлине приговорил мужчину к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Приговор был условным, однако прокуратура подала апелляционную жалобу.

Министр заключил, что на данный момент главной задачей остается розыск преступника. При этом он отметил опасность возникновения подражателей подобных терактов.

Инцидент произошел 25 июля около 22:00 (23:00 по московскому времени) в районе парка Тиргартен недалеко от Потсдамской площади. Подозреваемым является 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут. Полиция исходит из версии о том, что он является сторонником террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в Российской Федерации). Генпрокуратура и Ведомство уголовной полиции Берлина сообщили, что следствие ведется по подозрению в совершении теракта.

По сообщению газеты Bild, мобильный телефон подозреваемого, вероятно, находится в распоряжении полиции. Его обнаружили в автомобиле, который преступник использовал при совершении наезда. Полиция объявила подозреваемого в розыск на всех границах ФРГ, опубликовав фотографию. Усиленные проверки автомобилей проводятся на границе Германии и Польши.

* ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.