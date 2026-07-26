МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД Румынии вызвали российского посла Липаева

В качестве причины румынская сторона указала инциденты с неопознанными беспилотниками, произошедшие в Румынии за последние три дня.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 20:06
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

МИД Румынии вызвал посла РФ Владимира Липаева. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Оана Цою в X.

В качестве причины указывается инцидент с истребителем румынских ВВС F-16, который сбил беспилотник в воздушном пространстве страны. По данным оборонного ведомства Румынии, в 10:13 26 июля был сбит дрон, проникший в воздушное пространство в 12 километрах к северо-востоку от Сулины.

Министр национальной обороны Раду Мируцэ в своих соцсетях написал, что этот беспилотник стал третьим по счету в течение последних трех дней. По его словам, дрон был обнаружен военными радарами еще до входа в воздушное пространство страны. Он пересек границу Румынии в 10:08 в 25 км к юго-востоку от Сулины. Через пять минут БПЛА был сбит над Черным морем в пределах румынских территориальных вод.

По заявлениям румынского президента Никушора Дана и главы МИД, которые они опубликовали в X, БПЛА, сбитый утром в пятницу, якобы «используется Российской Федерацией».

Ранее в Черном море произошла авария на грузовом судне, перевозившем уголь из американского города Норфолк на Украину. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии, поскольку инцидент произошел в экономической зоне этой страны. В сообщении департамента говорилось, что авария могла быть вызвана ударом безэкипажного катера или взрывом мины. Это произошло примерно в 22 морских милях к юго-востоку от порта Сфынту-Георге. По информации ведомства, сухогруз Christiana B шел под флагом Либерии.

В июне морской беспилотник взорвался в районе румынского порта Констанца - такие же дроны ВСУ используют для атак в Черном море. По данным ведомства, дрон обнаружили в акватории Черного моря неподалеку от Констанцы. Впоследствии боеприпас детонировал, пострадавших нет. Сотрудников порта эвакуировали, а жителей прибрежных районов предупредили о необходимости укрыться в случае дальнейших взрывов.

#в стране и мире #беспилотники #Европа #дипломатия #F-16 #Румыния #Посол РФ #инцидент #вызов посла
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 