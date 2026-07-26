В МИД Румынии вызвали российского посла Липаева

МИД Румынии вызвал посла РФ Владимира Липаева. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Оана Цою в X.

В качестве причины указывается инцидент с истребителем румынских ВВС F-16, который сбил беспилотник в воздушном пространстве страны. По данным оборонного ведомства Румынии, в 10:13 26 июля был сбит дрон, проникший в воздушное пространство в 12 километрах к северо-востоку от Сулины.

Министр национальной обороны Раду Мируцэ в своих соцсетях написал, что этот беспилотник стал третьим по счету в течение последних трех дней. По его словам, дрон был обнаружен военными радарами еще до входа в воздушное пространство страны. Он пересек границу Румынии в 10:08 в 25 км к юго-востоку от Сулины. Через пять минут БПЛА был сбит над Черным морем в пределах румынских территориальных вод.

По заявлениям румынского президента Никушора Дана и главы МИД, которые они опубликовали в X, БПЛА, сбитый утром в пятницу, якобы «используется Российской Федерацией».

Ранее в Черном море произошла авария на грузовом судне, перевозившем уголь из американского города Норфолк на Украину. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии, поскольку инцидент произошел в экономической зоне этой страны. В сообщении департамента говорилось, что авария могла быть вызвана ударом безэкипажного катера или взрывом мины. Это произошло примерно в 22 морских милях к юго-востоку от порта Сфынту-Георге. По информации ведомства, сухогруз Christiana B шел под флагом Либерии.

В июне морской беспилотник взорвался в районе румынского порта Констанца - такие же дроны ВСУ используют для атак в Черном море. По данным ведомства, дрон обнаружили в акватории Черного моря неподалеку от Констанцы. Впоследствии боеприпас детонировал, пострадавших нет. Сотрудников порта эвакуировали, а жителей прибрежных районов предупредили о необходимости укрыться в случае дальнейших взрывов.