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В Мелитополе несут цветы к мемориалу по 12 жертвам удара ВСУ по турбазам

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
Гоар Хачатурян 26-07-2026 15:49
© Фото: Telegram/BalitskyEV

Запорожская область скорбит по погибшим в результате террористической атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке. Жители несут цветы к стихийному мемориалу, который организован на Братском кладбище. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего восстановления пострадавшим», - написал он.

Балицкий напомнил, что 26 июля в Запорожской области объявлено днем траура. Жители области, представители правительства региона, активисты молодежных движений возложили цветы к Вечному огню.

Накануне ВСУ атаковали туристические базы в Кирилловке Мелитопольского городского округа. Отмечается, что в результате ударов пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим поплатится за удары по мирному населению в Кирове и Запорожской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

#в стране и мире #ВСУ #мирные жители #Вечный огонь #запорожская область #турбазы #атаки #кирилловка #Евгений Балицкий #Стихийный мемориал #братское кладбище
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