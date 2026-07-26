В Мелитополе несут цветы к мемориалу по 12 жертвам удара ВСУ по турбазам

Запорожская область скорбит по погибшим в результате террористической атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке. Жители несут цветы к стихийному мемориалу, который организован на Братском кладбище. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего восстановления пострадавшим», - написал он.

Балицкий напомнил, что 26 июля в Запорожской области объявлено днем траура. Жители области, представители правительства региона, активисты молодежных движений возложили цветы к Вечному огню.

Накануне ВСУ атаковали туристические базы в Кирилловке Мелитопольского городского округа. Отмечается, что в результате ударов пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим поплатится за удары по мирному населению в Кирове и Запорожской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.