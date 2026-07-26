Новый премьер Британии готов открыто критиковать Трампа

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что готов открыто критиковать президента США Дональда Трампа, если это потребуется для защиты национальных интересов страны. Об этом он рассказал в интервью BBC.

«Конечно», - ответил он на вопрос о том, готов ли он открыто выражать несогласие с главой Белого дома.

По словам Бернхэма, первая встреча с американским лидером прошла в позитивной атмосфере. Трамп произвел на него впечатление «очень приветливого» человека.

При этом на вопрос журналиста о том, доверяет ли он президенту США, британский премьер не дал однозначного ответа. Он отметил, что мировая ситуация быстро меняется, поэтому важно оценивать происходящее по мере развития событий.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Великобританию о том, что она может стать законной целью Ирана, если будет поддерживать военные действия США в регионе. В июле Великобритания официально признала КСИР террористической организацией.