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Кэти Перри осудила Белый дом за видео с ударами по Ирану под ее песню

Поп-звезда подчеркнула, что композиция создавалась как «гимн надежды, исцеления и внутренней силы».
Гоар Хачатурян 26-07-2026 13:32
© Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американская певица Кэти Перри осудила Белый дом за использование своей песни Firework в видеоролике с кадрами ударов по Ирану, размещенном на официальной странице администрации США в TikTok. Исполнительница заявила, что не давала на это согласия и не была уведомлена о публикации.

«Я глубоко потрясена и возмущена тем, что песню Firework использовали в аккаунте Белого дома в TikTok в качестве музыкального сопровождения для видео с кадрами военных ударов. Я не давала на это разрешения, меня об этом не спрашивали, и я категорически не поддерживаю такое использование», - написала Перри в социальной сети X.

По словам певицы, композиция создавалась как символ поддержки людей, переживающих трудные жизненные периоды. Она назвала ее «гимном надежды, исцеления и внутренней силы». Перри подчеркнула, что считает недопустимым использование песни, несущей позитивный посыл, в качестве «саундтрека к разрушению и насилию».

Поводом для критики стал опубликованный Белым домом ролик, в котором кадры взрывов в Иране были смонтированы под песню Firework. Видеозапись сопровождалась подписью: «Иран получил предупреждение», а взрывы были синхронизированы с моментом композиции, где звучат слова «Boom, boom, boom».

Ранее с критикой Белого дома выступила и американская певица Ариана Гранде. Она потребовала от администрации президента США Дональда Трампа прекратить использование ее музыки в видео для продвижения антимиграционной политики.

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