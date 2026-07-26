В Италии тысячи протестующих вышли на улицы против магистрали Турин-Лион

Более 60 итальянских полицейских пострадали во время столкновений с протестующими против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин – Лион на севере страны. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Против правоохранителей применили водометы и слезоточивый газ. Наиболее жесткие столкновения происходят в Кьомонте. Демонстранты прорываются через ограждения, проникают на строительную площадку и начинают громить ее, отмечает 360.ru.

«Летят камни, фейерверки и "коктейли Молотова". Четыре автомобиля сил правопорядка были подожжены, более 60 правоохранителей получили ранения», - говорится в материале газеты.

На улицах находится около 20 тысяч протестующих. После начала шествия они разделись и напали на несколько строительных площадок, где прокладывают тоннель.



Из-за массовых беспорядков на время остановили движение поездов между городами Буссолено и Боргоне. Также закрыли один из участков автомагистрали.

Напомним, проект высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином предусматривает строительство тоннеля через Альпы. Планируется, что его протяженность составит 57,5 километров. Проект поддерживает Евросоюз. Его стоимость оценивается в более чем 26 миллиардов евро.