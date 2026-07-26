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Моисеев назвал преимущество нового типа кораблей весом 9,5 тысяч тонн

В проекте предусмотрены возможности длительного нахождения в море.
Гоар Хачатурян 26-07-2026 10:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военно-морской флот будет строить корабли более серьезного водоизмещения с весом до 9,5 тысяч тонн. Об этом, говоря о ближайшей программе ВМФ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка».

Он уточнил, что в новой разработке предусмотрены возможности длительного нахождения в море. Это заложено и в стратегиях, и в проекте будущей программы кораблестроения.

«Такие корабли России нужны», - сказал Моисеев.

Напомним, что ранее адмирал флота анонсировал появление в России первого безэкипижаного корабля, который будет решать отдельные задачи, такие как поиск подводных лодок и объектов. Водоизмещение такого корабля составит 500 тонн.

Для сравнения, новый БЭК будет в три раза больше, чем противодиверсионный катер проекта «Грачонок». Его длина - 31 м, а водоизмещение - около 140 тонн. Так, анонсируемый корабль станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем, отметил Моисеев.

#ВМФ #корабль #Александр Моисеев #Кораблестроение #наш эксклюзив #главком вмф #БЭК #военно-морской флот России #безэкипажный корабль
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