Трехлетний мальчик погиб после удара ВСУ по дому в Воронеже

В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа загорелся частный дом, в пожаре погиб трехлетний мальчик. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью районами области были обнаружены и уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов», - написал он в своем Telegram-канале.

Родители ребенка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Власти региона выразили семье погибшего соболезнования и заявили о готовности оказать необходимую помощь.

В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек. Медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Повреждения также получили объекты инфраструктуры и жилые дома. Пострадали кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого складского здания. В девяти частных домах выбиты окна, повреждены крыши и хозяйственные постройки.

Еще в пяти многоквартирных домах повреждены 15 квартир - требуется замена окон и ремонт инженерных коммуникаций. Осколками также повреждено около 10 автомобилей.

Кроме того, в двух районах области зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов двух частных домов. Власти предупреждают, что опасность атак беспилотников на территории Воронежской области сохраняется.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа над регионами России. По информации российского оборонного ведомства, БПЛА сбили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областями.