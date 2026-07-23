Лавров рассказал Рубио о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов и международной повестки. Об этом сообщает МИД РФ.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на фронте и акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей «накачки» киевского режима вооружениями. Российский дипломат также затронул тему дестабилизирующей политики Европы, которая до сих пор стремится нанести России «стратегическое поражение».

Российский министр иностранных дел в очередной раз подтвердил готовность РФ к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность предложениям, выдвинутым американской стороной на встрече президентов России и США в Анкоридже в прошлом году.

Говорили и о возобновлении полноценных контактов между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA. К слову, и Лавров, и Рубио поприветствовали это предложение. Также на переговорах главы внешнеполитических ведомств двух стран высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.

В МИД РФ добавили, что внимание было уделено и нормализации условий функционирования посольств России и США. По итогам встречи Лавров и Рубио договорились о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.

Напомним, сегодня в Маниле прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Известно, что переговоры российской и американской сторон продлились 35 минут.