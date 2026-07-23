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NYP: Хантер Байден пытается заработать на продаже картин на фоне долгов

Каждая картина Хантера Байдена оценивается в 54 тысячи долларов, и в подарок покупатель получает видеозвонок с автором.
Дарья Ситникова 23-07-2026 01:42
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер пытается продать за $54 тыс. свои картины. Об этом сообщила газета The New York Post, ссылаясь на источники.

«Хантер Байден сейчас проводит информационную кампанию для продвижения своего бренда и демонстрации своей новой коллекции произведений искусства, которая обойдется в сногсшибательные суммы», - сказано в материале.

По информации издания, цена за картины также включает в себя возможность разговора по видеосвязи с Хантером Байденом. Во время общения он рассказывает покупателю о приобретаемой картине, пишет 360.ru.

С момента запуска своей кампании Хантер уже набрал около 335 тысяч подписчиков в интернете. Там он характеризует себя как художника и писателя.

По информации газеты, Хантер Байден должен около $17 млн команде юристов в Вашингтоне, $5 млн - бизнесмену и бывшему соратнику Кевину Моррису и более $1 млн неназванному арт-дилеру.Сейчас он уклоняется от выплаты долгов на сумму более $20 млн в американском штате Калифорния. 

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение прекратить государственную охрану, предоставляемую Секретной службой, для сына и дочери своего предшественника - Хантера и Эшли Байден. Их безопасность обеспечивалась целой командой из 18 агентов, расходы на которую покрывались за счет налогоплательщиков.

#сша #продажа #искусство #Джо Байден #Хантер Байден #картина #Долги
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