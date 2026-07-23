NYP: Хантер Байден пытается заработать на продаже картин на фоне долгов

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер пытается продать за $54 тыс. свои картины. Об этом сообщила газета The New York Post, ссылаясь на источники.

«Хантер Байден сейчас проводит информационную кампанию для продвижения своего бренда и демонстрации своей новой коллекции произведений искусства, которая обойдется в сногсшибательные суммы», - сказано в материале.

По информации издания, цена за картины также включает в себя возможность разговора по видеосвязи с Хантером Байденом. Во время общения он рассказывает покупателю о приобретаемой картине, пишет 360.ru.

С момента запуска своей кампании Хантер уже набрал около 335 тысяч подписчиков в интернете. Там он характеризует себя как художника и писателя.

По информации газеты, Хантер Байден должен около $17 млн команде юристов в Вашингтоне, $5 млн - бизнесмену и бывшему соратнику Кевину Моррису и более $1 млн неназванному арт-дилеру.Сейчас он уклоняется от выплаты долгов на сумму более $20 млн в американском штате Калифорния.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение прекратить государственную охрану, предоставляемую Секретной службой, для сына и дочери своего предшественника - Хантера и Эшли Байден. Их безопасность обеспечивалась целой командой из 18 агентов, расходы на которую покрывались за счет налогоплательщиков.