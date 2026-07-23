МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевики расстреляли военных у блокпоста на юге Таиланда

Злоумышленники похитили оружие и боеприпасы у сил безопасности в провинции Наратхиват, а потом применили их против военнослужащих.
Виктория Стравинская 23-07-2026 10:41
© Фото: X/war_noir © Видео: X/war_noir

Пять военнослужащих сил спецназначения Таиланда погибли и столько же гражданских лиц получили ранения при атаке боевиков на блокпост в районе Ранге южной провинции Наратхиват. Об этом сообщает Командование внутренней безопасности Таиланда.

Шесть вооруженных боевиков подъехали к контрольному пункту у поселка Тонйонгмат на пикапе и открыли огонь по военным, которые в этот момент проверяли транспорт. О погибших известно, что один из них, тот, кто отвечал за данный блокпост, был главным сержантом, остальные четверо были рядовыми.

Нападавшие похитили оружие и боеприпасы у сил безопасности в провинции Наратхиват на юге страны. Их же они применили, подъехав к контрольно-пропускному пункту.

Напомним, что три южные провинции Таиланда исторически остаются зоной повышенной напряженности из-за активности местных сепаратистов. Режим ЧС действует в регионе с начала 2000-х, его обеспечивает Командование внутренней безопасности Таиланда - смешанная военно-гражданская организация, подчиненная МВД и Министерству обороны страны.

#в стране и мире #стрельба #преступление #военнослужащие #нападение #криминал #Таиланд #блокпост #Тонйонгмат #наратхиват
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 