Боевики расстреляли военных у блокпоста на юге Таиланда

Пять военнослужащих сил спецназначения Таиланда погибли и столько же гражданских лиц получили ранения при атаке боевиков на блокпост в районе Ранге южной провинции Наратхиват. Об этом сообщает Командование внутренней безопасности Таиланда.

Шесть вооруженных боевиков подъехали к контрольному пункту у поселка Тонйонгмат на пикапе и открыли огонь по военным, которые в этот момент проверяли транспорт. О погибших известно, что один из них, тот, кто отвечал за данный блокпост, был главным сержантом, остальные четверо были рядовыми.

Нападавшие похитили оружие и боеприпасы у сил безопасности в провинции Наратхиват на юге страны. Их же они применили, подъехав к контрольно-пропускному пункту.

Напомним, что три южные провинции Таиланда исторически остаются зоной повышенной напряженности из-за активности местных сепаратистов. Режим ЧС действует в регионе с начала 2000-х, его обеспечивает Командование внутренней безопасности Таиланда - смешанная военно-гражданская организация, подчиненная МВД и Министерству обороны страны.