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У побережья Пуэрто-Рико нашли самолет, затонувший 74 года назад

Поднимать самолет со дна не будут, так как там могут оставаться останки погибших.
Виктория Стравинская 22-07-2026 09:36
© Фото: Greg Johnston, Danita Delimont, Globallookpress

На дне Атлантического океана у северного побережья Пуэрто-Рико обнаружили обломки самолета Pan American, который потерпел крушение 11 апреля 1952 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Air/Sea Heritage Foundation.

Отмечается, что обломки нашли еще в июне, но об этом стало известно только сейчас. Сам фонд отказался от извлечения частей воздушного судна со дна. Там объяснили это тем, что на месте крушения до сих пор могут находиться останки погибших. Отмечается, что Air/Sea Heritage Foundation сотрудничает с правительством Пуэрто-Рико для расширения мер по защите места катастрофы и выступает за создание мемориала в память о погибших.

Напомним, самолет Pan American выполнял рейс в Нью-Йорк, во время которого у него отказал двигатель, что вынудило пилота сесть на воду. Спастись удалось только 17 пассажирам, остальные 52 погибли.

Известно, что на борту воздушного судна находились плоты и спасательные жилеты для всех пассажиров, но из-за массовой паники и языкового барьера люди не смогли разобраться, как ими пользоваться. После случившегося в авиаотрасли ввели обязательные предполетные инструктажи о том, что делать при аварии на воде.

На протяжении 74 лет местоположение затонувшего самолета оставалось неизвестным. Лишь в июне 2026 года ученые обнаружили его с помощью подводного дрона.

#Катастрофа #обломки #Самолет #сша #крушение #Пуэрто-Рико #Атлантический океан #Нью-Йорк #воздушное судно #Pan American
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