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Десять человек пострадали при атаке БПЛА на склады в Краснодаре

Вражеские беспилотники также атаковали город Невинномысск в Ставропольском крае, там пострадали пять человек.
Виктория Стравинская 22-07-2026 08:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Один человек погиб и десять человек пострадали при атаке БПЛА на склады в Краснодаре. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. 

«Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке. К сожалению, есть погибший, еще десять человек пострадали», - говорится в сообщении губернатора. 

О пострадавших известно, что трое сейчас находятся в тяжелом состоянии, а один человек - в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они находятся в местных медицинских учреждениях. Остальным шестерым помощь оказали амбулаторно. 

По информации Кондратьева, в Армавире обломки дрона упали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб один сотрудник. В самом Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской - в два частных дома. 

Что касается складов, по которым ударил враг, то там продолжается ликвидация последствий ночной атаки. На данный момент пожар еще не потушили.

По словам губернатора Краснодарского края, главам муниципалитетов поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На местах происшествия работают оперативные и специальные службы.

Дроны противника атаковали также Ставропольский край. На окраине Невинномысска загорелся склад. 

В городе есть пятеро пострадавших. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

По последней информации, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Ведомство отмечает, что количество пострадавших еще уточняется. 

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