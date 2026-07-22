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Вашингтон оставил Украину без обещанных $400 млн

Одобренные конгрессом деньги станут доступны лишь в 2029 финансовом году, когда у руля власти в США будет уже другая администрация.
Виктория Стравинская 22-07-2026 07:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Киев не получит 400 миллионов долларов от США. Этой суммой, одобренной конгрессом, сможет распоряжаться только следующий лидер Соединенных Штатов. Об этом сообщил член сената демократ Дик Дурбин на слушаниях в конгрессе.

Деньги, выделенные в качестве военной помощи, пока останутся в бюджете. Согласно графику платежей, они будут доступны лишь в 2029 финансовом году, а решение об их расходовании примет уже новая администрация.

На этих же слушаниях выступил и глава Пентагона Пит Хегсет. Он напомнил, что Киеву уже передали пять новых пакетов военной помощи, а дополнительные бюджетные средства, причем немалые, нужны сейчас американским, а не украинским вооруженным силам. Министр войны добавил, что недостаток финансирования армии США составляет полтора триллиона долларов.

В конце апреля этого года сообщалось, что США задерживают передачу одобренной ранее военной помощи Украине на сумму в $400 миллионов. Как тогда заявлял сенатор от штата Кентукки республиканец Митч Макконнелл, любые попытки со стороны сенаторов «достучаться» и выяснить причины задержки игнорируются Пентагоном.

#в стране и мире #Украина #сша #Киев #Пентагон #конгресс США #сенат #военная помощь #Пит Хегсет #Дик Дурбин
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