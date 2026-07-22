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В посольстве РФ в Болгарии оценили ее отказ от «коалиции желающих»

При этом в российской дипломатической миссии подчеркнули, что София не прекратила спонсировать киевский режим.
Сергей Дьячкин 22-07-2026 17:44
© Фото: Rolf Schulten, imageBROKER.com, Global Look Press

Посольство России в Болгарии позитивно оценило отказ страны от присоединения к «коалиции желающих». Заявление дипмиссии приводит агентство РИА Новости.

«Декларируемый отказ от участия в так называемой "коалиции желающих" - это, несомненно, позитивный момент», - отметили в российском посольстве.

Представители дипломатического ведомства сообщили, что власти Болгарии здраво оценивают риски для страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив.

При этом, как подчеркивается в заявлении, София остается одним из спонсоров Киева. В этом случае разговоры о дипломатии, о необходимости воздерживаться от эскалации не подкрепляются реальными шагами.

«Болгария по-прежнему остается одним из спонсоров киевского режима, продает ему напрямую и через третьи руки огромное количество оружия и боеприпасов»,  - отметили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что Болгария ангажируется обеспечивать в интересах Украины логистические маршруты и поддерживать ее через поставки энергоресурсов и электроэнергии. В стране развивается военно-техническое сотрудничество с киевским режимом.

«На таком фоне любые слова о дистанцировании от "коалиции желающих" вряд ли возможно трактовать иначе, кроме как попытку прикрыться», - подчеркнули в посольстве.

Ранее ученый секретарь Института славяноведения РАН Никита Гусев в беседе со Zvezdanews выразил мнение, что премьер-министр Болгарии Румен Радев будет защищать интересы Болгарии, поэтому отказался от участия в «коалиции желающих». Он отметил, что болгарский премьер настоял на исключении из санкционного списка не только патриарха Кирилла, но и человека, связанного со строительством метро в Софии. Эксперт напомнил, что скоро будет 150-летний юбилей русско-турецкой войны, которая стала освободительной для Болгарии. По его словам, Радев отстаивает историческую правду на всех торжествах, связанных с годовщиной этой войны. Также премьер всегда подчеркивал признательность страны России.

#Украина #дипломатия #Болгария #софия #Посольство РФ #Румен Радев #Киевский режим #помощь киеву #коалиция желающих
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