Посольство России в Болгарии позитивно оценило отказ страны от присоединения к «коалиции желающих». Заявление дипмиссии приводит агентство РИА Новости.

«Декларируемый отказ от участия в так называемой "коалиции желающих" - это, несомненно, позитивный момент», - отметили в российском посольстве.

Представители дипломатического ведомства сообщили, что власти Болгарии здраво оценивают риски для страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив.

При этом, как подчеркивается в заявлении, София остается одним из спонсоров Киева. В этом случае разговоры о дипломатии, о необходимости воздерживаться от эскалации не подкрепляются реальными шагами.

«Болгария по-прежнему остается одним из спонсоров киевского режима, продает ему напрямую и через третьи руки огромное количество оружия и боеприпасов», - отметили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что Болгария ангажируется обеспечивать в интересах Украины логистические маршруты и поддерживать ее через поставки энергоресурсов и электроэнергии. В стране развивается военно-техническое сотрудничество с киевским режимом.

«На таком фоне любые слова о дистанцировании от "коалиции желающих" вряд ли возможно трактовать иначе, кроме как попытку прикрыться», - подчеркнули в посольстве.

Ранее ученый секретарь Института славяноведения РАН Никита Гусев в беседе со Zvezdanews выразил мнение, что премьер-министр Болгарии Румен Радев будет защищать интересы Болгарии, поэтому отказался от участия в «коалиции желающих». Он отметил, что болгарский премьер настоял на исключении из санкционного списка не только патриарха Кирилла, но и человека, связанного со строительством метро в Софии. Эксперт напомнил, что скоро будет 150-летний юбилей русско-турецкой войны, которая стала освободительной для Болгарии. По его словам, Радев отстаивает историческую правду на всех торжествах, связанных с годовщиной этой войны. Также премьер всегда подчеркивал признательность страны России.