Собака напала на 7-летнего внука Дарьи Донцовой

Семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой оказался в больнице после нападения собаки в селе Дубцы Московской области. О случившемся она рассказала в своих социальных сетях.

Донцова подчеркнула, что любит животных, но считает, что ответственность за их поведение полностью лежит на владельцах. По ее мнению, если собака проявляет агрессию, она должна находиться в наморднике и под надлежащим контролем.

«Вся наша семья любит животных. Хозяин ответственен за поведение своих животных. Если собака агрессивна, она должна быть в наморднике», - написала Донцова.

По ее словам, ребенок играл возле дома, когда на него напала крупная соседская собака. Животное сбило мальчика с ног и стало рвать ему голову, пишет 360.ru.

Писательница утверждает, что владелец собаки не пытался остановить нападение. Помощь ребенку, по ее словам, оказал случайный прохожий, который сумел отогнать животное, при этом сам получил укусы.

Пострадавшего доставили в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля, где врачи обработали и зашили раны. Сейчас мальчик продолжает находиться под наблюдением медиков. Как рассказала Донцова, после пережитого ребенок испытывает сильный стресс, боится посторонних и отказывается от еды.

Семья писательницы намерена добиваться привлечения владельца собаки к ответственности. По словам Донцовой, местные жители и ранее обращались в полицию с жалобами на хозяина животного, однако, как она утверждает, это не привело к каким-либо мерам.

Ранее соседские ротвейлеры набросились на детей в Раменском районе Подмосковья, мальчика спасла одна из собак. Ребенку сделали операцию. Ему наложили 25 швов, на ногу поставили лангет.