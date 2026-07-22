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В Подмосковье нашли пропавшую три дня назад школьницу

В поисках ребенка, ушедшего искать сережку без телефона, были задействованы около 300 человек.
Сергей Дьячкин 22-07-2026 15:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Следственный комитет России

Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли в Старой Купавне. Об этом региональный Следственный комитет сообщил в официальном Telegram-канале.

«Установлено местонахождение ранее пропавшей 13-летней девочки из города Пущино. Она находилась в г. Старая Купавна», - говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что девочку доставят к следователю для установления всех обстоятельств того, что произошло. В поисках ребенка были задействованы около 300 человек, было обследовано более 300 квадратных километров, как накануне сообщали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Поиски велись круглосуточно. Местонахождение ребенка было неизвестно с 19 июля.

Областная прокуратура предоставила предварительные данные. Согласно им, школьница ушла искать сережку, оставив телефон дома, и обратно не вернулась. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

#в стране и мире #Московская область #ребенок #СК РФ #поиски #Телефон #волонтеры #следователь #старая купавна #пущино
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