В Подмосковье нашли пропавшую три дня назад школьницу

Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли в Старой Купавне. Об этом региональный Следственный комитет сообщил в официальном Telegram-канале.

«Установлено местонахождение ранее пропавшей 13-летней девочки из города Пущино. Она находилась в г. Старая Купавна», - говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что девочку доставят к следователю для установления всех обстоятельств того, что произошло. В поисках ребенка были задействованы около 300 человек, было обследовано более 300 квадратных километров, как накануне сообщали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Поиски велись круглосуточно. Местонахождение ребенка было неизвестно с 19 июля.

Областная прокуратура предоставила предварительные данные. Согласно им, школьница ушла искать сережку, оставив телефон дома, и обратно не вернулась. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.