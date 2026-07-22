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Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел

Меры приняты для обеспечения безопасности судов.
Виктория Стравинская 22-07-2026 13:41
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Росавиация до 12 августа ограничила высоту полетов до 4 900 метров в районе московского авиаузла и запретила транзитные полеты через него. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере «Макс».

«До 02.59 мск 12 августа полеты в его (московского авиаузла. - Прим. ред.) границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4 900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Росавиация также напомнила, что введенный с 20 июня временный режим, ограничивающий в регионах Центральной России полеты в диапазоне высот от земли до 5,2 км легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, продолжает действовать.
 
Ранее сообщалось, что ограничения высоты для полетов легких и сверхлегких самолетов продолжат действовать до особого уведомления. Они действуют над Москвой, большей частью Московской области, частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.

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