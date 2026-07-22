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Новым начальником Генштаба ВСУ станет Игорь Скибюк

Отмечается, что бывший глава органа Андрей Гнатов останется в армии и получит новую должность.
Гоар Хачатурян 22-07-2026 12:44
© Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Новым начальником Генштаба ВСУ станет Игорь Скибюк. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк», - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Зеленский также дал понять, что и бывший глава органа Андрей Гнатов, и экс-главком ВСУ Александр Сырский останутся в армии. По словам главы киевского режима, они получат новые должности.

Напомним, 21 июля главкома ВСУ Александра Сырского отстранили от должности. Новым главнокомандующим назначен Михаил Драпатый. О планах киевского режима обновить состав Генштаба войск ранее сообщил Владимир Зеленский.

Известно , что Драпатый объявлен в розыск в России. Следственный комитет РФ ранее заочно предъявил ему обвинения в обстрелах населенных пунктов Донбасса, которые привели к гибели мирных жителей.

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Михаилу Драпатому будет «очень тяжело». Он добавил, что новая должность дастся ему «значительно тяжелее, чем он себе представляет».

#Украина #Зеленский #Киев #ВСУ #Генштаб #кадровые перестановки #гнатов #скибюк
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