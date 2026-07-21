В Минздраве рассказали о прививках, продлевающих жизнь пожилым людям

Вакцины против пневмококка и гриппа понижают риски появления инфекционных заболеваний и продлевают жизнь пожилым людям. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Они (вакцины. - Прим. ред.) замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс - это синдром воспаления, а любое воспаление ускоряет процесс старения», - объяснила Ткачева в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, человек, соглашаясь на прививку, не только предотвращает инфекционные заболевания, но и влияет на процесс старения. Врач добавила, что раньше о вакцинах не думали в таком контексте, однако сейчас вакцинация является геропротекцией.

Ткачева подчеркнула, что пожилым людям нужно сделать акцент на вакцинах от гриппа и пневмококка. По ее словам, это основные угрозы для пожилого человека, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали семь прививок, которые должен сделать каждый. По информации главы ведомства Анны Поповой, обязательные прививки - от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи.