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В Минздраве рассказали о прививках, продлевающих жизнь пожилым людям

Нужно сделать акцент на прививках от гриппа и пневмококка, так как это основные угрозы для пожилого человека, которые можно предотвратить вакцинацией.
Виктория Стравинская 21-07-2026 08:57
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Globallookpress

Вакцины против пневмококка и гриппа понижают риски появления инфекционных заболеваний и продлевают жизнь пожилым людям. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Они (вакцины. - Прим. ред.) замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс - это синдром воспаления, а любое воспаление ускоряет процесс старения», - объяснила Ткачева в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, человек, соглашаясь на прививку, не только предотвращает инфекционные заболевания, но и влияет на процесс старения. Врач добавила, что раньше о вакцинах не думали в таком контексте, однако сейчас вакцинация является геропротекцией.

Ткачева подчеркнула, что пожилым людям нужно сделать акцент на вакцинах от гриппа и пневмококка. По ее словам, это основные угрозы для пожилого человека, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали семь прививок, которые должен сделать каждый. По информации главы ведомства Анны Поповой, обязательные прививки - от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи.

#в стране и мире #вакцина #здоровье #ран #грипп #врач #пожилые люди #прививки #минздрав рф #пневмококк #совет врача #Ольга Ткачева
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