Десятки норвежских оленей сбежали через границу в Россию

Владельцы около 30 норвежских оленей, которые пересекли российскую границу, не могут получить визы, чтобы забрать своих животных. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

«Примерно 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией. Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли вернуть животных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году Россия потребовала от норвежских властей около 47 миллионов крон в качестве компенсации ущерба после пересечения оленями границы с РФ. Северные олени перебегают на российскую сторону из-за того, что некоторые участки пограничного забора не запечатаны.

СМИ также приводит слова одного из владельцев оленей. Так, Эгиль Каллиайнен рассказал, что олени, оказавшиеся на российской стороне, на практике считаются потерянными. Еще прошлой зимой он с помощью GPS-сигналов обнаружил, что животные находятся на территории России, но вернуть оленей так и не смог.

Ранее жители Финляндии обвинили Россию, что якобы из-за российских волков на территории страны гибнут северные олени. По утверждению финляндской стороны, хищники пересекают границу между странами и убивают оленей. По данным ассоциации оленеводов Финляндии, за 2025 год волками было убито около 1 950 северных оленей, что на 70% больше, чем за год до этого.