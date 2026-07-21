WSJ: в США будут производить украинские безэкипажные катера Magura

В США начнут производить украинские безэкипажные катера Magura. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft», - сказано в материале.

На прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне ReconCraft и производитель Magura подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщил сооснователь ReconCraft Джо Силковски, целью сделки считается производство сотен или даже тысяч морских беспилотников в год.

В рамках партнерства Uforce предоставит США набор беспилотных воздушных, морских и наземных систем. Кроме того, даст свое программное обеспечение для автономной работы и технологии управления. Стоимость сделки неизвестна.

В конце мая Зеленский направил обращение к американскому лидеру и Конгрессу США с просьбой о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны и ракет. Это было вызвано нехваткой боеприпасов у вооруженных сил Украины. Позже он заявил, что получил ответ, но не сказал, какой именно.