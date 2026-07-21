Военные хирурги провели реконструктивную операцию ветерану СВО в Петербурге

На операционном столе Клиники военно-морской хирургии Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова лежит 32-летний Михаил. Два года назад на фронте он получил тяжелое осколочное ранение груди и живота, прошел через 14 операций. Теперь пришло время избавиться от огромной грыжи в брюшной полости, которая стала последствием ранения.

«Сейчас на экране вы видите, как выполняется один из самых трудоемких этапов оперативного вмешательства - адгезия лизис или разделение спаек», - рассказал хирург.

На экран выведена 3D-модель пациента, чтобы хирурги могли сквозь ткани видеть все повреждения и дефекты. Такая технология позволяет быстрее и безопаснее добраться до нужной точки.

Один хирург взмахом руки управляет 3D-моделью. Пальцем он задает вращение, сжатием кулака - перемещение на нужный участок. Другой - через четыре прокола диаметром не больше сантиметра оперирует лапароскопическими инструментами. Всего за три часа удалось удалить грыжу и укрепить брюшную стенку при помощи сетчатого импланта. Такие сложные реконструктивные операции в этой клинике уже стали рутинными.

«Еще несколько лет назад сложно было представить, что с использованием эндовидеохирургических технологий рутинно в нашей клинике будут выполняться операции по поводу таких значительных грыжевых дефектов. Все-таки гигантские вентральные грыжи - это серьезная патология», - поделился начальник хирургического отделения Клиники военно-морской хирургии Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова Роман Еселевич.

Ранения живота и таза всегда считались одними из самых тяжелых, но в Военно-медицинской академии имени Кирова разработали и внедрили комплексный подход к лечению таких пациентов. Причем начинается оно еще до самой операции. Пациенту необходимо пройти преабилитацию, чтобы повысить функциональные резервы организма.

«Весь процесс во взаимодействии с хирургами проходит, большое внимание уделяется дооперативному лечению, процессу преабилитации - это упражнения, направленные на укрепление мышц нижних конечностей, брюшной стенки», - рассказал и.о. замначальника Клиники медицинской реабилитации Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова Дмитрий Смагин.

Для ускорения после операционного восстановления в этой клинике используют метод гипербарической оксигенации. Сеанс в барокамере длится 40 мин, благодаря ему уменьшаются отеки, а ткани насыщаются кислородом.

Евгений Глазько в зоне СВО был «охотником за беспилотниками». Во время боевой задачи он получил тяжелое ранение в живот. Врачи с того света вытащили, а недавно он перенес последнюю реконструктивную операцию по удалению грыжи.

«Я стал лучше себя чувствовать буквально в течение первых суток. Сейчас потихоньку восстанавливаюсь, замечаю, что силы прибавляются, движения улучшаются», - поделился он.

Теперь Глазько планирует вернуться на фронт, конечно, если позволят врачи. Хотя его случай изначально был сложным, но в Клинике военно-морской хирургии и берутся именно за такие. Только в ней хирурги в год выполняют более 250 реконструктивных операций, которые возвращают пациентов к нормальной жизни.