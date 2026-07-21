Расчеты «Ураганов» отработали по тылам ВСУ в Красном Лимане

На Краснолиманском направлении позиции врага сносят наши «Ураганы». Артиллеристы поддерживают продвижение пехоты на этом участке. Расчеты РСЗО работают точно и быстро. Скорость - одно из главных условий успешного поражения цели. В небе могут кружить вражеские «птички», и важно остаться незамеченными.

Напрямую продвижение пехоты группировки войск «Запад» поддерживают наши артиллеристы. Выбивают логистику врага и обрывают снабжение.

Пока в самом Красном Лимане продолжается зачистка и уничтожение оставшихся позиций и отдельных групп украинских боевиков, группировка войск «Запад» наступает уже западнее города в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Благодаря большой дальности стрельбы расчеты «Урагана» могут работать по тылам противника. Артиллеристы не только подавляют огнем позиции врага для продвижения наших штурмовиков, но и расчищают пехоте путь на будущее.

У Западной группировки много таких боевых машин и, соответственно, много огневых точек. В том числе довольно близко к линии боевого соприкосновения. И сейчас расчеты все чаще двигаются вперед, след в след за штурмовиками.

«Даже несмотря на то, что "птицы" доставляют много проблем при перемещении, при логистике, при перевозке снарядов, также продвигаемся вперед, занимаем позиции, готовим позиции впереди и подтягиваемся туда», - сказал командир реактивной батареи с позывным Фен.

Работают бойцы давно. Свою машину знают отлично. И каждое движение во время выезда на боевую задачу у расчета отточено до автоматизма. Потому что каждая секунда промедления - дополнительный и непростительный риск.

«Каждый шаг буквально отработан, то есть, кто за что отвечает при маскировке. Даже открытие той же сетки маскировочной при выезде из капонира - один отвечает за левый угол, другой - за правый. Кто-то отвечает за дерево конкретное, ну и в таком роде все», - объяснил командир боевой машины с позывным Чапай.

Во время поездки на огневую точку все внимание бойцов сфокусировано на обстановке в воздухе. Вдоль маршрута «Урагана» стоят посты воздушного наблюдения. Следят за небом и сам расчет, и бойцы, которые сопровождают машину во время работы. В случае обнаружения вражеского дрона экипаж прячет машину и ждет, пока БПЛА собьют или подавят средствами радиоэлектронной борьбы.

На огневую точку вместе с расчетом всегда едет группа огневого прикрытия. На багги или другом легком и мобильном транспорте.

«Ураган» хорошо справляется с фронтовыми дорогами. Несмотря на свой внушительный вес, машина спокойно преодолевает грязь, болота и песок с глиной. Причем в любую погоду.

Только что расчет РСЗО «Ураган» отработал по скоплению живой силы противника. Уже за Красным Лиманом работали артиллеристы практически на предельной дальности стрельбы. Сейчас расчет быстро сворачивается, садится на машину и уезжает с огневой позиции.

Расширяют зону контроля наши штурмовики и в районе Щурово, и в окрестностях Боровой. Продолжаются бои и в Подлимане. Одно из постоянных направлений работы - поражение переправ противника через реку Оскол. Именно связь между двумя ее берегами - последнее, за что цепляется противник в попытках наладить снабжение своих боевиков в Красном Лимане и на его окраинах. Поэтому и артиллеристы, и операторы БПЛА группировки «Запад» круглосуточно работают, чтобы не оставить врагу ни одного шанса на оборону.

Ранее массированную атаку дронов ВСУ отразили мобильные огневые группы в зоне ответственности группировки «Восток». На Запорожском направлении по позициям противника в самом областном центре и его окрестностях наша авиация наносит мощные удары бомбами с УМПК, а с расстояния 35 километров по линии вражеской обороны отрабатывают расчеты «Ураганов».