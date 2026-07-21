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Британия с июля переходит на электронные визы

В посольстве страны уточнили, что с этого месяца прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям.
Сергей Дьячкин 21-07-2026 18:59
© Фото: Vernon Yuen, Keystone Press Agency, Global Look Press

Британия переходит на электронные визы, они станут основным способом подтверждения иммиграционного статуса. Это следует из ноты посольства Великобритании в РФ, которую приводит сайт Росавиации.

«Посольство сообщает, что Великобритания перешла на систему, в которой электронные визы (eVisas) являются основным способом подтверждения иммиграционного статуса», - говорится в дипломатической ноте.

В заявлении посольства сообщается, что электронная виза представляет собой цифровую запись, подтверждающую иммиграционное разрешение на въезд в страну или пребывание в ней. Также она содержит информацию о применимых условиях. Доступ к данным будет осуществляться через личный кабинет в системе UK Visas and Immigration.

Британское посольство также заявило, что с июля 2026 года будет прекращена выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям. Наклейки, срок которых не истек, будут приниматься для совершения поездок до окончания времени действия.

В августе прошлого года в России вступил в силу закон, который увеличивает срок единой электронной визы до 120 суток, а периода пребывания по ней в РФ - до 30 суток. Президент России Владимир Путин 23 июля подписал закон, увеличивающий с 60 до 120 суток время действия единой электронной визы. Разрешенный период пребывания по ней иностранцев в РФ - с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы. Главное управление по вопросам миграции МВД РФ уточнило, что въехать этим способом могут и иностранные граждане, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

#Британия #туризм #лондон #миграция #пересечение границ #заграничные паспорта #Посольство Британии #электронная виза
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