Скончался народный художник России Владимир Пименов

Сегодня умер народный художник России и член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов. Об этом сообщила академия в своем Telegram-канале.

«Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 20 июля 2026 года на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов», - говорится в публикации.

В академии творчество Пименова назвали искренним и проникновенным рассказом о жизни российской провинции, ее красоте и скромном очаровании. В каждой картине чувствуются любовь художника к родному краю, верность простоте и искренности в изображении окружающего мира.

«Имя мастера неразрывно связано с историей Зарайска - он стал настоящим символом города, его гордостью и достоянием, а его работы - неотъемлемой частью культурного ландшафта», - рассказали в Академии художеств.

Пименов родился 1 февраля 1941 года в Зарайске Московской области. Окончил Рязанское художественное училище в 1963 году, затем учился на художественном факультете ВГИКа. Ранний этап биографии художника был тесно связан с анимацией. В соавторстве с Ларисой Зеневич он создал мультфильм «Мальчик и птица», ставший их дипломной работой.

В 1978 году Владимир Сергеевич вернулся в Зарайск. Одной из главных тем в творчестве автора стал родной город и его окрестности, люди и уклад жизни, история и современность. Этой теме посвящены крупные циклы «Семейная хроника», «Зарайская среда обитания», «Стрелецкая слобода» и другие. Как отметили в академии, Пименов последовательно развивал традиции реалистической школы, соединяя их с личным, глубоко лирическим восприятием мира.