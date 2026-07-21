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Экипаж Ми-28НМ ликвидировал украинских дроноводов ракетой ЛМУР

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».
21-07-2026 15:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ. 

Экипажу дали координаты расположения замаскированного пункта управления дронами врага с личным составом ВСУ внутри. Отмечено, что удар наносился в интересах группировки войск «Восток».

Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету, пустив ее по заданным координатам. Разведка подтвердила успешное поражение намеченной цели. Выполнив пуск, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52М поразил бронетехнику боевиков ВСУ в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #вертолеты #ракета #Ми-28НМ #авиаудар #спецоперация #армейская авиация #ЛМУР #группировка восток #Дроноводы #пункт управления БПЛА
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