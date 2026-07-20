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Черный дым поднялся над японской военной базой недалеко от Токио

На месте происшествия находятся пожарные.
Виктория Бокий 20-07-2026 08:24
© Фото: Richard Atrero De Guzman, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Черный дым заметили над базой сухопутных сил самообороны Японии в префектуре Сайтама неподалеку от Токио. Об этом сообщает NHK.

По информации телеканала, местные жители, проживающие поблизости к объекту, утром начали звонить в пожарную охрану. Они высказывали свои предположения о случившемся на объекте самообороны.

Чуть позже на месте происшествия появились пожарные машины. Что конкретно произошло на военном объекте пока остается неизвестным.

В прошлом году четыре солдата самообороны Японии получили легкие ранения при взрыве в районе американской авиабазы Кадэна на острове Окинава. Тогда инцидент произошел на объекте для хранения неразорвавшихся боеприпасов.

#в стране и мире #Япония #военная база #токио #Сухопутные силы #Силы самообороны Японии
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