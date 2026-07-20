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В России предложили платить многодетным маткапитал по 1 млн рублей

В Общественной палате выступили с инициативой о введении материнского капитала для многодетных семей в размере одного миллиона рублей.
Дарья Ситникова 20-07-2026 05:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В России предложили обновить программу материнского капитала, увеличив размер выплаты за второго ребенка и введя дополнительный материнских капитал для многодетных семей в размере одного миллиона рублей. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«Наше предложение - при рождении второго ребенка платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись. Одновременно ввести так называемый многодетный материнский капитал, который предоставлялся бы в размере 1 млн рублей», - сказал он.

Рыбальченко подчеркнул, что материнский капитал - это главный инструмент демографической политики. С его слов, за первые 10 лет программы механизм давал свои результаты и родилось около 3 миллионов детей.

Однако эту систему требуется актуализировать. Необходима единая программа поддержки, заключил он.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что размер материнского капитала в России благодаря ежегодной индексации в ближайшие годы превысит 1 миллион рублей. Министр также подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить дополнительно 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

#Россия #в стране и мире #материнский капитал #многодетные семьи #сергей Рыбальченко
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