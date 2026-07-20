В России предложили платить многодетным маткапитал по 1 млн рублей

В России предложили обновить программу материнского капитала, увеличив размер выплаты за второго ребенка и введя дополнительный материнских капитал для многодетных семей в размере одного миллиона рублей. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«Наше предложение - при рождении второго ребенка платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись. Одновременно ввести так называемый многодетный материнский капитал, который предоставлялся бы в размере 1 млн рублей», - сказал он.

Рыбальченко подчеркнул, что материнский капитал - это главный инструмент демографической политики. С его слов, за первые 10 лет программы механизм давал свои результаты и родилось около 3 миллионов детей.

Однако эту систему требуется актуализировать. Необходима единая программа поддержки, заключил он.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что размер материнского капитала в России благодаря ежегодной индексации в ближайшие годы превысит 1 миллион рублей. Министр также подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить дополнительно 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.