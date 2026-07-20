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Times: подход ФРГ к переговорам с Россией стал более конструктивным

По информации газеты, ведется работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи.
Дарья Ситникова 20-07-2026 06:16
© Фото: Michael Kuenne, Keystone Press Agency, Global Look Press

Германия пережила «сдвиг настроения» в отношении переговоров с Россией. Об этом сообщил 360.ru.

«В отношении Германии к переговорам с Россией произошел "сдвиг настроения", велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», - сообщил неназванный источник газете The Times.

Депутат бундестага Маркус Фронмайер ранее заявил, что глава немецкого правительства Фридрих Мерц должен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он раскритиковал поставки оружия Украине.

Фронмайер отметил, что последний канцлер Германии, который общался с Путиным по телефону, - это Олаф Шольц. По его словам, Мерц тоже должен быть заинтересован в установлении контакта с российским лидером.

До этого Владимир Путин, во время ответа на вопрос журналиста «Звезды» Россины Бодровой о возможном партнере для переговоров между Россией и Европой, заявил, что для него предпочтительнее был бы экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Однако он отметил, что выбор должны сделать сами европейские лидеры.

#Москва #Россия #Путин #Берлин #Германия #ЕС #переговоры #шредер #мерц
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