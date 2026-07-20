Временного поверенного Италии Джованни Скопа вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики Дж. Скопа в связи с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к Военно-морскому и Военно-воздушному Атташе и Помощнику Военно-морского Атташе Посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД РФ объявил персонами нон грата Помощника Атташе по вопросам обороны и Атташе Посольства Италии. Им и членам их семей необходимо покинуть территорию страны в течение трех суток.

Ранее в МИД РФ был вызван посол другой европейской страны. Так, 13 июля германскому послу заявили о неприемлемости участия Берлина в ударах киевского режима по российской гражданской инфраструктуре.

Российская сторона указала дипломату на неприемлемость растущей поддержки Украины со стороны ФРГ. Речь шла о военных соглашениях, прямых поставках оружия, а также совместных предприятиях по выпуску вооружений.