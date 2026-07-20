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«Без прошлого будущего нет»: стартовал форум «Территория смыслов»

В этом году форум станет площадкой для подготовки молодежного актива по ключевым направлениям общественно-политической работы - запланированы три тематические смены для россиян в возрасте от 16 до 35 лет.
Сергей Дьячкин 20-07-2026 20:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Три тысячи участников со всей страны. В Подмосковье в мастерской управления «Сенеж» стартовал образовательный форум «Территория смыслов».

В этом году он станет площадкой для подготовки молодежного актива по ключевым направлениям общественно-политической работы. Запланированы три тематические смены для россиян в возрасте от 16 до 35 лет. Первая - «Единство» - посвящена развитию молодежной политики и укреплению гражданской идентичности.

«Есть определенный набор ценностей, который мы все разделяем. И благодаря этому мы составляем это единство, эту общность. А второе - страну можно было назвать по-модному - "экосистемой", с некоей территорией, на которой размещаются социальные объекты, которые как-то управляются... Но тогда мы теряем прошлое. А без прошлого, как мы все знаем, будущего нет», - рассказал начальник Управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

О вызовах, с которыми сталкивается российская молодежь, говорил сегодня заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам - Александр Журавский. При этом для молодежи есть и возможности.

«Мы живем в стране-цивилизации, у которой есть свой большой культурный код. Состоит он из большого количества культурных малых типов - и очень синтетически существует, гармонично. Мы удивительно синтетически научились гармонизировать интересы», - отметил Журавский.

Форум «Территория смыслов», по традиции, собирает известных политиков, будущих управленцев и активных граждан. Они работают в командах и создают проекты для регионов.

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