Дроноводы рассказали о преимуществах нового БПЛА Zala

На Краснолиманском направлении противник несет потери. Ситуация для ВСУ с каждым днем на этом участке фронта все хуже. Наши бойцы перерезают пути снабжения. Противник пытается просачиваться в Красный Лиман малыми группами. Но наша разведка хорошо видит цели. А затем по ним бьют «Молнии». В деле и Zala «Ланцет».

Командный пункт 31-ого мотострелкового полка группировки войск «Запад». Здесь идет круглосуточная работа. Первоочередная задача - наблюдение и полный контроль над ситуацией на земле и в воздухе.

После обнаружения тяжелого гексакоптера противника наши бойцы ведут дрон на протяжении всего полета. Уничтожать его сразу дронами-перехватчиками не торопятся. Лучше сначала узнать, по какому маршруту и куда на этот раз пытается пролететь враг. Одновременно на командном пункте корректируют полет нашего дрона на оптоволокне к месту удара нашей авиации.

«Производим досмотр на оптике после удара нашей авиации ФАБом на случай эвакуации противника. Ну и, возможно, недалеко еще какие-то укрытия пришли тушить пожар - сразу ловить на этом», - рассказал врио начальника службы БПС с позывным Ждан.

Над полной изоляцией района боевых действий работает 31-ый мотострелковый полк 25-ой армии. Наши операторы БПЛА не дают группировке противника осуществлять подвоз боеприпасов и провизии на свои позиции.

«Транспорт - от слова совсем уже давно не видели. То, что у них, - только НРТК колесные остались, что подвоз идет. И пешие группы», - продолжил военнослужащий.

Только один расчет дальнобойных БПЛА «Молния» делает в сутки минимум десять вылетов. Небо в самом Красном Лимане и его окрестностях под нашим контролем. И это помогает точечно и эффективно применять артиллерию. Вместе артиллеристы и операторы БПЛА сначала лишают противника его средств разведки в воздухе, потом обрывают логистику, а затем уничтожают оставшиеся на земле позиции.

«Что-то где-то обнаруживается, наносится либо комплексное огневое поражение, либо производится доразведка, чтобы подтвердить данные. Полное взаимодействие, каждый расчет у нас на связи и на резервной связи на радиостанциях», - добавил Ждан.

Украинские боевики пытаются просачиваться в Красный Лиман малыми группами. Но любой маневр противника фиксируется в онлайн-режиме. В городе остаются местные жители. Поэтому любые удары по целям в Красном Лимане и на его окраинах наносятся прицельно. После тщательной и длительной доразведки.

«Мы ни в коем случае не используем один источник разведки. То есть местное население сказало, мы проведем доразведку обязательно. Если есть необходимость, мы еще пару дней подождем, посмотрим, послушаем, действительно ли оно так, есть ли там что-то, изменения в обстановке - все это оцениваем и только потом принимаем решение», - объяснил командир 31-ого мотострелкового полка с позывным Восход.

Остающиеся в городе боевики прячутся в подвалах глубоко под землей. Но артиллеристы 31-ого полка научились выкуривать их оттуда.

«У нас есть личный состав, который изготавливает боеприпасы нестандартного вида, так сказать, не заводского производства. Два-три применения, и этот подвал, дом или укрытие - все это дает хороший результат, в результате ничего не остается на этом месте», - сказал Восход.

Уничтожать логистику противника и оставлять украинских боевиков без связи со своими тылами помогают расчеты дальнобойных БПЛА Zala «Ланцет». Пока в Красном Лимане идет зачистка, наши операторы дронов летают уже сильно дальше - в глубокие тылы противника, до 150 км. И вот «Ланцет» уже поражал цели в Славянске.

Барражирующий боеприпас отлично справляется с уничтожением движущейся техники. Благодаря искусственному интеллекту вероятность попадания по цели достигает практически ста процентов.

«"Ланцет" оснащен интеллектуальным захватом, захватывает цель и поражает. На днях поразили бронеавтомомбиль Bushmaster, ББМ, пикап», - подчеркнул начальник расчета Zala «Ланцет» с позывным Ванга.

А обнаруживает цели для «Ланцета» новая версия БПЛА Zala - Zala 20 М. Модель беспилотника может летать до 6 часов на высоте 8 тысяч метров над землей. При этом сохраняя прекрасное качество изображения и автоматически уходя от атак дрон-перехватчиков.

«Она спасает от атак FPV, от "Чаклунов", плюс связь устойчивая, она пролетает мимо РЭБов, обходит эту систему. У него есть автонаклон, уходит от FPV атак», - рассказал оператор расчета БПЛА Zala с позывным Мотор.

Высота и дальность полета новой Zala дают возможность контролировать все происходящее в тылах противника. И готовить почву для прохода вперед нашей пехоты.

«Мы уже летаем в Краматорское, Славянске, до Изюма. В Изюме тоже летаем, разведываем, уже находили и поражали, Иксом запускали», - продолжил Мотор.

Организованная оборона врага в Красном Лимане сломлена. Как заявили в генеральном штабе, в данный момент продолжается уничтожение отдельных очагов сопротивления. При этом группировка войск «Запад» уже идет дальше, наступая в западном направлении. Одновременно наши бойцы продвигаются в национальном парке Святые горы, также идут бои в Святогорске и Щурово. Кроме того, штурмовики уничтожают противника южнее Боровой на восточном берегу реки Оскол, идут уличные бои в Подлимане. Наша армия продавливает оборону врага сразу на всех направлениях, очищая себе путь вперед - в сторону Славянска, самого крупного и важного оборонительного узла Киева на Донбассе.

Ранее командир взвода БПЛА с позывным Кот рассказал корреспонденту Zvezdanews Игорю Лапику, что одноразовая катапульта для барражирующих боеприпасов «Ланцет» значительно ускорила подготовку дронов к запуску и повысила безопасность расчетов. Внутри установки находится пиропатрон, который разгоняет беспилотник сразу после старта.